16:18 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком поезд сбил женщину

12-го ноября примерно в восемь часов вечера женщину сбил поезд в Кропивницком.

В Кропивницком поезд сбил женщину

Так, вечером 12-го ноября в н.п. Кропивницкий на железнодорожном переезде - станции Лелековка – женщину сбил поезд.  Вскоре женщина  с тяжелыми травмами была обнаружена. Такие данные распространили  пресс-службе Управления патрульной полиции населенного пункта.

Правоохранители после прибытия на место поняли, что потерпевшая находится без сознания, однако еще подает признаки жизни. Женщина – согласно предварительным данным – получила многочисленные переломы конечностей, а также черепно-мозговую травму. На место вскоре приехали медики и отвезли пострадавшую в Кировоградскую облбольницу.

Как сообщал УРА-Информ, Германия запустит поезда на водородном топливе.


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