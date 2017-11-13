В Кропивницком поезд сбил женщину

Так, вечером 12-го ноября в н.п. Кропивницкий на железнодорожном переезде - станции Лелековка – женщину сбил поезд. Вскоре женщина с тяжелыми травмами была обнаружена. Такие данные распространили пресс-службе Управления патрульной полиции населенного пункта.

Правоохранители после прибытия на место поняли, что потерпевшая находится без сознания, однако еще подает признаки жизни. Женщина – согласно предварительным данным – получила многочисленные переломы конечностей, а также черепно-мозговую травму. На место вскоре приехали медики и отвезли пострадавшую в Кировоградскую облбольницу.

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