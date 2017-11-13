В Константиновке местный житель случайно взорвал гранату

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

На месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили следы от гранаты Ф-1. Осколками от которой, были посечены окна и стены на первом и втором этажах жилого дома.

Полицейские установили что в одной из квартир, мужчина случайно выдернул кольцо боеприпаса, а когда снова присоединить его не получилось, просто бросил гранату в окно. Улицы были пустыми, и жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Во время застолья хозяин решил похвастаться гранатой перед гостем, однако в результате неосторожности выдернул кольцо.

Отмечается, что во время проведения обыска по месту проживания подозреваемого изъято почти 100 патронов различного калибра.

По данному факту открыто уголовное производство УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из харьковских квартирных домов около четырех часов вечера произошел взрыв. Жители дома вызвали группу спасателей, на место происшествия выехали подразделения ГСЧС 4 отделения на АЦ и 2 АД. В подъезде повылетали окна, у соседей полопались стекла, разрушена перегородка между соседней квартирой на четвертом этаже.