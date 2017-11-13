00:30 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове электричка сбила мужчину

В Харькове в воскресенье, 12 ноября, электропоезд сбил неизвестного мужчину.

В Харькове электричка сбила мужчину

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, инцидент произошел около десяти часов вечера.

Личность погибшего рока не установлена. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. При этом движение поездов останавливалось на 40 минут.

Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится проверка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в воскресенье, 12 ноября, на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль врезался в отбойник. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя скорая помощь увезла в больницу.


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