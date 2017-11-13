В Индиане неизвестный открыл стрельбу а ночном клубе, пострадали семь человек

В результате инцидента семь человек получили ранения. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова представителя полиции Уильяма Фазекаса, полиция уже задержала одного человека, которого подозревает в причастности к стрельбе. Его личность власти пока не раскрывают.

Все пострадавшие госпитализированы, большинство из них находится в стабильном состоянии. Полиция продолжает розыск еще одного подозреваемого.

Напомним, стрельба в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс произошла 5 ноября 2017 года. Вооруженный преступник ворвался в здание и открыл стрельбу. В результате погибли не менее 27 человек, включая самого преступника. По меньшей мере, 30 людей получили ранения различной тяжести.

Как сообщал УРА-Информ, Девин Келли, который открыл стрельбу по прихожанам церкви в Техасе, в 2012 году сбежал из психиатрической больницы. На принудительное лечение в течение года его направил военный трибунал за регулярное избиение жены и приемного ребенка. Как осужденный за домашнее насилие, Келли не имел права на владение оружием.