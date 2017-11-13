В Афганистане перевернулся автобус с пассажирами, пять человек погибли

В результате аварии пять человек погибли на месте происшествия. Еще 45 человек получили травмы.

Как сообщает телеканал TOLOnews, ссылаясь на свои источники, дорожно-транспортное происшествие произошло на юге страны, в провинции Кандагар.

По предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Новоград-Волынский - Барановка водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, после чего его авто перевернулось несколько раз. В результате аварии два человека погибли, еще столько же получили тяжелые ранения.