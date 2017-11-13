На Житомирщине перевернулся микроавтобус, есть погибшие - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

По словам правоохранителей, микроавтобус перевернулся на крышу и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 29-летний житель Ровенской области бьли госпитализированы. При этом еще две пассажирки в возрасте 31 и 28 лет, от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Сейчас по факту аварии полицейские открыли уголовное производство по ч 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате автопроисшествия возле с. Нижний Грабовец, погиб украинец 1979 года рождения. Авария произошла вчера вечером около одиннадцати вечера, 12 ноября.