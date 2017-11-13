На Житомирщине на женщину напал бешеный кот

Об этом сведения передали в управлении защиты населения Житомирской облгосадминистрации. Согласно данным – нападение животного зафиксировано 11-го ноября в селе Смолдирив, что в Барановском районе. Оказалось, что больное животное пару раз укусило женщину за конечности. Вскоре экспертиза подтвердила, что данный кот болен бешенством. Также недавно на территории области была обнаружена мертвая лиса.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в Харькове по причине бешеного кота было решено ввести карантин. Также была проведена подворовая вакцинация животных – в Основянском районе населенного пункта.