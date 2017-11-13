На Тернопольщине перевернулся микроавтобус

Так, выяснилось, что водитель не справился с управлением микроавтобусом и в итоге допустил опрокидывание своего транспорта в кювет. Такие данные распространили в ГУ ГСЧС Тернопольщины. Сообщение про это ДТП Служба спасения получила 12-го ноября примерно в 11:25. Сообщили о том, что на трассе около пгт. Козова было дорожно-транспортное происшествие.

На место событий оперативно был направлен дежурный караул 18-ой государственной спасательной части Управления, состоящий из четырех граждан. После прибытия выяснилось, что водитель Volkswagen допустил опрокидывание в кювет своего транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, автобус с пассажирами перевернулся в Афганистане.