На Донетчине младенец умер после кормления

Такие данные поступили от пресс-службы местной полиции. Оказалось, что местные медики сообщили в полицию про смерть младенца. Как стало известно, мать в тот вечер покормила сыновей-близнецов, после чего уложила их спать. Спустя пару часов женщина увидела, что один из сыновей перестал дышать.

Женщина вызвала скорую – приехавшие на место врачи констатировали смерть младенца. В итоге правоохранители по факту инцидента открыли производство – согласно статье "Умышленное убийство" УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне мужчина погиб по итогам обвала здания бывшего комбината.