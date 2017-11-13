12:26 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине младенец умер после кормления

Правоохранители из Покровского отдела полиции Донетчины открыли производство по факту смерти младенца.

На Донетчине младенец умер после кормления

Такие данные поступили от пресс-службы местной полиции. Оказалось, что местные медики сообщили в полицию про смерть младенца. Как стало известно, мать в тот вечер покормила сыновей-близнецов, после чего уложила их спать. Спустя пару часов женщина увидела, что один из сыновей перестал дышать.

Женщина вызвала скорую – приехавшие на место врачи констатировали смерть младенца. В итоге правоохранители по факту инцидента открыли производство – согласно статье "Умышленное убийство" УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне мужчина погиб по итогам обвала здания бывшего комбината.


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