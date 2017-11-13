В США неизвестный открыл стрельбу во время концерта

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По предварительным данным, неизвестный нацелился на людей и открыл стрельбу. Один человек погиб на месте, еще один скончался уже в больнице. Двое потерпевших получили пулевые ранения в ноги, сейчас они находятся под присмотром медиков.

Стрелка пока не задержали, сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает свидетелей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Белгород-Днестровском районе Одесской области неизвестный мужчина начал стрелять во дворе жилого дома. Так, во время перестрелки один человек погиб, другой находится с тяжелыми травмами в больнице. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. В свою очердь задержанный утверждает, что убивать никого не собирался.