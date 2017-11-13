10:43 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса - ФОТО

Сотрудники пограничной службы обнаружили в поезде "Николаев-Москва" у двух украинок на багажных полках около 250 кг мяса.

Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

Так, во время проверки поезда на пункте пропуска "Зерновое", пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа трех пассажирских купе обнаружил шесть сумок с мясопродукцией. Отмечается, что общий вес которой составил около 250 килограммов.

Обнаруженный груз изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на пункте пропуска Дорогуск на границе с Украиной польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Которые следуют в страну через украинский пункт пропуска Ягодин.


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