Две украинки пытались провезти в Москву около 250 кг мяса - ФОТО

Сотрудники пограничной службы обнаружили в поезде "Николаев-Москва" у двух украинок на багажных полках около 250 кг мяса.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.
Так, во время проверки поезда на пункте пропуска "Зерновое", пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.
В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на полках для багажа трех пассажирских купе обнаружил шесть сумок с мясопродукцией. Отмечается, что общий вес которой составил около 250 килограммов.
Обнаруженный груз изъят работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на пункте пропуска Дорогуск на границе с Украиной польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Которые следуют в страну через украинский пункт пропуска Ягодин.