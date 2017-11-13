Число жертв землетрясения в Иране превысило 320 человек

По состоянию на десять часов утра понедельника, 13 ноября, число погибших составляет 328 человек. Как сообщает иранское телевидение, кроме того, еще около 2,5 тысяч человек получили ранения.

Напомним, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Красный Полумесяц сообщил, что в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, в пострадавших районах открывают палаточные лагеря. Землетрясение также затронуло территорию Ирака – там погибли шесть человек.

Как сообщал УРА-Информ, число погибших из-за землетрясения, которое произошло в районе границы между Ираном и Ираком, продолжает расти. На данный момент эта цифра составляет по меньшей мере из 210 человек.