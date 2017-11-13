При землетрясении в Иране погибли 210 человек - ФОТО

Как сообщает иранское государственное телевидение, в результате трагедии также 1,7 тыс. человек получили ранения. Подавляющее большинство погибших - на иранской территории.

Сейчас спасательные службы продолжают предоставлять помощь всем пострадавшим.

Отмечается, что президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", количество жертв землетрясения, которое произошло накануне на границе Ирана и Ирака, возросло до 141 человека. Более тысячи человек пострадали. При этом более 30 человек погибли в иракской провинции Сулеймания. Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в провинциях Керманшах и Илам, именно туда пришелся основной удар стихии.