23:46 12.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове горит рынок "Галицкий перекресток" - ВИДЕО

В воскресенье вечером, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток".

Во Львове горит рынок

О жертвах и пострадавших пока информации нет. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, речь идет о территории промышленного рынка.

По словам председателя Лычаковской районной администрации Ивана Лозинского огонь распространился ориентировочно на 200 квадратных метров. На место происшествия уже выехали три пожарных машины.

По предварительным данным причины возгорания - технические. Однако они сейчас устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно в воскресенье, 12 ноября, горел жилой дом. В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям инцидент произошел на улице Грабник около четырех часов утра.


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