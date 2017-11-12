Во Львове горит рынок "Галицкий перекресток" - ВИДЕО

По словам председателя Лычаковской районной администрации Ивана Лозинского огонь распространился ориентировочно на 200 квадратных метров. На место происшествия уже выехали три пожарных машины.
По предварительным данным причины возгорания - технические. Однако они сейчас устанавливаются.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно в воскресенье, 12 ноября, горел жилой дом. В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям инцидент произошел на улице Грабник около четырех часов утра.