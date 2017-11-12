21:15 12.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно горел жилом доме, погиб мужчина - ФОТО

В Ровно в воскресенье, 12 ноября, горел жилой дом.

В Ровно горел жилом доме, погиб мужчина - ФОТО

В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям инцидент произошел на улице Грабник около четырех часов утра.

Уже на месте происшествия спасатели установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат жилого дома. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания вошли в задымленный дом, где в одной из комнат на полу обнаружили тело 44-летнего мужчины без признаков жизни.

По данным ГосЧС, из-за значительного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Уже к пяти часам утра пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара и трагической гибели мужчины устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в жилом доме в Черкассах произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.


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