В Одессе неизвестный стрелял в полицейского

Сообщается, что правоохранитель повздорил с тремя мужчинами, которые распивали спиртные напитки, после чего один из них вынял пистолет и выстрелил полицейскому участковому в голову. На данный момент раненый находится в госпитале и уже пережил несколько операций, однако его состояние остается тяжелым. По словам Форостяка, выстрел был сделан из травматического пистолета во время ссоры.

На данный момент патрульная полиция уже задержала двоих подозреваемых товарищей стрелка, его самого объявили с розыск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Национальная полиция Одессы открыла уголовное дело по факту стрельбы в центре города накануне вечером.