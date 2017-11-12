14:39 12.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии в ущелье провалился пассажирский автобус

В Колумбии в ущелье провалился туристический автобус с детьми и взрослыми. Об этом сообщает Noticias RCN. 

В Колумбии в ущелье провалился пассажирский автобус

Пассажирский транспорт направлялся со столицы Боготы в город Виллавинченсио. Всего в автобусе находилось 18 туристов, все они были родственниками. Правоохранители утверждают, что причиной аварии стали технические неисправности транспорта, который свалился в ущелье с высоты 150 метров. В результате падения три человека погибло на месте, еще 15 были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее похожий случай произошел в Иране, там автобус с пассажирами потерял управление и упал в ущелье, погибли 11 человек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции перевернулся автобус с туристами, погиб один человек.


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