В Колумбии в ущелье провалился пассажирский автобус

Пассажирский транспорт направлялся со столицы Боготы в город Виллавинченсио. Всего в автобусе находилось 18 туристов, все они были родственниками. Правоохранители утверждают, что причиной аварии стали технические неисправности транспорта, который свалился в ущелье с высоты 150 метров. В результате падения три человека погибло на месте, еще 15 были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее похожий случай произошел в Иране, там автобус с пассажирами потерял управление и упал в ущелье, погибли 11 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции перевернулся автобус с туристами, погиб один человек.