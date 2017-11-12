06:00 12.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кировограде заживо сгорел мужчина

В Кировоградской области в результате пожара в собственном доме сгорел мужчина. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Кировограде заживо сгорел мужчина

Сообщается, что пожар в доме зафиксировали в шесть утра в частном жилом доме в переулке Победы городке Бобринец. Спасатели успели вытащить из пожарища пожилую женщину, однако ее жильца 1943 года спасти не удалось, сам дом сгорел наполовину. При этом к тушению пожара привлекались 4 спасателя и 1 единица техники 24-й Государственной пожарно-спасательной.

Специалисты службы устанавливают причины возгорания дома, а также обстоятельства смерти мужчины. Вероятно, что он задохнулся чадным газом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в процессе устранения пожара в Знаменском районе спасателями ГСЧС были выявлены трупы двух погибших. 


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