В Хмельницке автомобиль сошел с трассы, - ФОТО

Сообщается, что в результате ДТП тяжело травмировано две женщины, одну из них зажало железом собственного авто. Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели открыли дверь покореженного авто и достали двух пострадавших. Покамест эксперты и правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, вероятно технические неисправности транспорта могли привести к аварийной ситуации.

На данный момент обе женщины находятся под присмотром медиков в Шепетовской центральной районной больнице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно автомобиль молодой пары врезался в электроопору в Хмельницкой области.