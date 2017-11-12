В Ираке разбился военный вертолет

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Сообщается, что весь экипаж вертолета Ми-17 погиб, одного военного удалось доставить в госпиталь, однако по дороге к медикам мужчина скончался. На борту находилось два пилота и пять армейских офицеров. В Генштабе ВВС Ирака уже подтвердили информацию о том, что у вертолета были технические неисправности, вероятно отказала система управления транспортом. Армейское руководство пообещало выплатить семьям погибших материальную компенсацию, а также взять на себя все обязательства по организации похорон.

Ранее похожий случай произошел в Японии, там во время взлета разбился грузовой вертолет, оба пилота судна погибли на месте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, включая членов команды.