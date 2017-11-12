В Донецкой области легковушка сбила пешехода

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, сейчас правоохранители разыскивают виновника аварии.

Вместе с тем в полиции рассказали, что тело мужчины 1984 года рождения было найдено на обочине дороги в поселке Боевое. Эксперты установили, что обнаруженные травмы характерны для аварии.

Его обнаружили жители поселка Боевое. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако травмы характерны для дорожно-транспортного происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в воскресенье, 12 ноября, на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль врезался в отбойник. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя скорая помощь увезла в больницу.