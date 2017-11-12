Под Житомиром легковушка врезалась в отбойник, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на 84 километре возле села Кочеров Радомышльского района. Уже на месте спасатели установили, что ВАЗ 2101 столкнулась с отбойником, в результате чего пассажира зажало искореженными металлическими конструкциями кузова авто и он погиб.

Им пришлось с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело погибшего из поврежденной машины. Водитель же получил травмы и находился в "карете" скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Житомирской трассе произошла авария, в результате которой пострадало семь человек. Сообщается, что в два стоящих автомобиля врезался ДЕУ-Ланос, который не успел затормозить.