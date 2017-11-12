На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что боевики ДНР, ЛНР как минимум 18 раз нарушали режим тишины по трем направлениям вдоль украинской границы - Донецкой, Луганской и Мариупольской областей. Наемники около 10 раз стреляли из разных видов гранатометов и пулеметов, вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорска, Луганского и Новолуганского.

Минометный обстрел был зафиксирован около района Попасной и Катериновки. В направлении Приморска активность боевиков не наблюдалась. В результате огня противника пострадал один военнослужащий украинской армии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штабе АТО рассказали о причине усиления активности террористов.