09:53 12.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошлые сутки на востоке Украины бандформирования несколько раз нарушили режим тишины, ситуация не потерпела существенных изменений.

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что боевики ДНР, ЛНР как минимум 18 раз нарушали режим тишины по трем направлениям вдоль украинской границы - Донецкой, Луганской и Мариупольской областей. Наемники около 10 раз стреляли из разных видов гранатометов и пулеметов, вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорска, Луганского и Новолуганского. 

Минометный обстрел был зафиксирован около района Попасной и Катериновки. В направлении Приморска активность боевиков не наблюдалась. В результате огня противника пострадал один военнослужащий украинской армии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в штабе АТО рассказали о причине усиления активности террористов.


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