11:41 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За минувшие сутки боевики бандформирований 33 раза нарушили режим тишины

В конце минувших суток в районе проведения АТО террористы ДНР, ЛНР постоянно нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки боевики бандформирований 33 раза нарушили режим тишины

Боевики били из различного калибра стрелкового вооружение, а также применяли минометный и пулеметный огонь. Так, боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Снаряды летели и по позициях украинских бойцов в окрестностях Зайцево. На Луганском направлении банформирования били по бойцам ВСУ в районе Катериновки. А с пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском участке террористы применяли крупнокалибырные минометы, с которых обстреливали позиции ВСУ в Павлополе и Водяном. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Донбассе в течении недели ситуация оставалась напряженной, боевики каждый день проводили обстрелы украинских военных.


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