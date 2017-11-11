За минувшие сутки боевики бандформирований 33 раза нарушили режим тишины

Боевики били из различного калибра стрелкового вооружение, а также применяли минометный и пулеметный огонь. Так, боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Снаряды летели и по позициях украинских бойцов в окрестностях Зайцево. На Луганском направлении банформирования били по бойцам ВСУ в районе Катериновки. А с пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском участке террористы применяли крупнокалибырные минометы, с которых обстреливали позиции ВСУ в Павлополе и Водяном. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Донбассе в течении недели ситуация оставалась напряженной, боевики каждый день проводили обстрелы украинских военных.