16:23 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире спасатели вытащили лошадь из колодца, - ФОТО

В Житомире спасатели вытащили лошадь, которая провалилась в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

В Житомире спасатели вытащили лошадь из колодца, - ФОТО

Лошадь провалилась в трехметровый заброшенный люк колодца и не смогла самостоятельно выбраться, чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран. Животное обвязали пожарными рукавами и вытянули с помощью специального крана. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил. Животное отпустили на свободу.

Это уже не первый случай попадания животных в канализационные люки, ранее похожий случай произошел во Львовской области, где спасателям пришлось несколько часов доставать коня из канализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Уманской автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет.


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