В Житомире спасатели вытащили лошадь из колодца, - ФОТО

Лошадь провалилась в трехметровый заброшенный люк колодца и не смогла самостоятельно выбраться, чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран. Животное обвязали пожарными рукавами и вытянули с помощью специального крана. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил. Животное отпустили на свободу.

Это уже не первый случай попадания животных в канализационные люки, ранее похожий случай произошел во Львовской области, где спасателям пришлось несколько часов доставать коня из канализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Уманской автомобиль неожиданно провалился под асфальт. На этот раз в результате инцидента пострадавших нет.