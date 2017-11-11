В Сирии совершено очередное нападение на военный конвой

Об этом передает AMN.

Сообщается, что по главной дороге в сторону района Бустан-эль-Баша двигалась колонна российской бронетехники, в которую влетел автомобиль террориста-смертника. Информация о жертвах и пострадавших не указывается. Боевики опубликовали несколько фото взорвавшегося транспорта. Однако сирийские силы безопасности сообщают совершенно другую версию случившегося.

Военные Сирии утверждают, что все изображения террористов фейковые или имеют иное место происхождение, но точно не сирийское, так как эта дорога тщательно охраняется сирийской армией и здесь не могло произойти подобного теракта без предварительной проверки автомобиля смертника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Хадер в сирийской провинции Кунейтра пояс Шахида активировал террорист-смертник.