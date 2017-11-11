15:49 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове ребенок отравился тараканьим ядом

В Харькове чуть было не умер двухгодовалый ребенок, который ненарочно попробовал тараканьего яда. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В Харькове ребенок отравился тараканьим ядом

Девочке один год и девять месяцев, ее перевели в палату интенсивной терапии. Малышка накануне ненарочно сьела тараканью отраву, которую родители использовали для уничтожения вредных насекомых. Факт события внесен в журнал единого реестра заявлений и сообщений Немишлянского отдела полиции. Правоохранители сообщили, что данный инцидент может иметь последствия для родителей ребенка.

Ранее похожий случай произошел во Львовской области, где дети отравились крысиным ядом, их удалось спасти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове студенты одного из местных высших учебных заведений отравились курительной смесью.


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