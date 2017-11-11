14:23 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области неизвестные обстреляли полицейское авто

 В поселке Желтые Воды Днепропетровской области неизвестный выстрелил из гранатомета по патрульному автомобилю полицейских. Об этом сообщили в отделе коммуникации Днепропетровской области.

В Днепропетровской области неизвестные обстреляли полицейское авто

Сообщается, что два правоохранителя заступали на вечернюю службу на своем автомобиле "ВАЗ". Полицейские услышали одни хлопок, когда садилось в машину. В результате одного из мужчин зацепило осколком снаряда, его госпитализировали, второй правоохранитель получил незначительные травмы. Транспортное средство сгорело наполовину. Предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

По данному инциденту завели уголовное производство по статье покушение на жизнь сотрудника полиции при исполнении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове около одного из жилых домов на улицы Клочковской неизвестные устроили обстрел автомобиля. 


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