В Днепропетровской области неизвестные обстреляли полицейское авто

Сообщается, что два правоохранителя заступали на вечернюю службу на своем автомобиле "ВАЗ". Полицейские услышали одни хлопок, когда садилось в машину. В результате одного из мужчин зацепило осколком снаряда, его госпитализировали, второй правоохранитель получил незначительные травмы. Транспортное средство сгорело наполовину. Предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

По данному инциденту завели уголовное производство по статье покушение на жизнь сотрудника полиции при исполнении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове около одного из жилых домов на улицы Клочковской неизвестные устроили обстрел автомобиля.