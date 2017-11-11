12:21 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье пограничники задержали нелегальных мигрантов, - ФОТО

На Заккарпатской границе украинские пограничники задержали четверых вьетнамских граждан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье пограничники задержали нелегальных мигрантов, - ФОТО

Сообщается, что пограничники проводили операцию "Мигрант" в целью профилактических мер. В результате проведенного мероприятия в одном из частных домов Береговского района пограничники обнаружили четырех мужчин азиатской внешности без документов. Задержанные сообщили, что в дальнейшем они готовились пересечь границу Украины в одну из европейских стран. Возраст всех вьетнамцев составляет от 19 до 33 лет.

На данный момент иностранцы находятся в Мукачевском отделении полиции. Пограничники готовят уведомление для вьетнамского консульства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские пограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года.


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