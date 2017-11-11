22:00 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178796:roman

На Харьковщине охотник ошибся с мишенью и застрелил своего коллегу

В одном из Харьковских лесов охотник случайно застрелил своего коллегу приняв того за зайца. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель министра внутренних дел Украины Вячеслав Аброськин .

На Харьковщине охотник ошибся с мишенью и застрелил своего коллегу

Сообщается, что два односельчанина вышли на охоту в обеденное время, когда им удалось засечь животное и застрелить его, то один из них стал разделывать тушку зайца, а второй приняв его за животное, выстрелил в своего охотничьего коллегу. 

"В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствие и суд", - отметил Аброськин. Убивший охотник сознался, что ненамеренно выстрелил в своего друга и искренне раскаивается в содеянном. Это обстоятельство должно смягчить судебный приговор. Сейчас мужчина находится под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первомайские правоохранители провели задержание охотника, из охотничьего ружья ранившего 9-летнюю девочку.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив