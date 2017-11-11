На Харьковщине охотник ошибся с мишенью и застрелил своего коллегу

Сообщается, что два односельчанина вышли на охоту в обеденное время, когда им удалось засечь животное и застрелить его, то один из них стал разделывать тушку зайца, а второй приняв его за животное, выстрелил в своего охотничьего коллегу.

"В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствие и суд", - отметил Аброськин. Убивший охотник сознался, что ненамеренно выстрелил в своего друга и искренне раскаивается в содеянном. Это обстоятельство должно смягчить судебный приговор. Сейчас мужчина находится под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первомайские правоохранители провели задержание охотника, из охотничьего ружья ранившего 9-летнюю девочку.