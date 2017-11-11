20:00 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове иностранец пытался пронести пистолет на борт самолета

В аэропорту Харькова задержали гражданина Греции, который пытался перевезти с собой боевой пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Харькове иностранец пытался пронести пистолет на борт самолета

В аэропорту "Харьков-Авиа" задержали пассажира рейса Харьков-Варшава, который питался перевести с собой травматический пистолет с резиновыми пулями. Как выяснилось, во время досмотра личных вещей с помощью системы "Рапискан"  у иностранца было обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль "Форт -12Р".

Сейчас мужчина находится в местном отделении полиции, он не смог объяснить с какой целью он везет оружие в Варшаву, а также рассказать где и когда он купил пистолет. Полицейские дали запрос в греческое консульство в Украине с целью установления контакта с родными или близкими задержанного грека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  аэропорту "Киев" поймали торговцев людьми. Так, гражданок Украины вывозили на Кипр, чтобы там их сексуально эксплуатировать.


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