В Харькове иностранец пытался пронести пистолет на борт самолета

В аэропорту "Харьков-Авиа" задержали пассажира рейса Харьков-Варшава, который питался перевести с собой травматический пистолет с резиновыми пулями. Как выяснилось, во время досмотра личных вещей с помощью системы "Рапискан" у иностранца было обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль "Форт -12Р".

Сейчас мужчина находится в местном отделении полиции, он не смог объяснить с какой целью он везет оружие в Варшаву, а также рассказать где и когда он купил пистолет. Полицейские дали запрос в греческое консульство в Украине с целью установления контакта с родными или близкими задержанного грека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту "Киев" поймали торговцев людьми. Так, гражданок Украины вывозили на Кипр, чтобы там их сексуально эксплуатировать.