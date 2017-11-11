13:23 11.11.2017 | Происшествия | Новости
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Армия Ирака начала операцию по освобождению города Рава

Военные Ирака начали операцию по освобождению страны от последнего оплота террористов "Исламского государства". Об этом передает информационное агентство Reuters.

Армия Ирака начала операцию по освобождению города Рава

Рава это город, который расположен на левом берегу реки Евфрат на западе Ирака, на границе с Сирией. Боевики овладели поселением еще в 2014 году. На данном этапе в направлении города выступили два подразделения пехоты и силы народного ополчения. Войска Багдада уже установили контроль над всеми пограничными пунктами между Ираком и Сирией, им удалось также овладеть городом Аль-Каим.

Отдельные очаги сопротивление остаются на пограничье на западе страны. Напомним, что еще в сентябре Генштаб иракских военных анонсировал о начале наступление по ликвидации последних очагов сопротивление и попыток ИГИЛ создать мусульманский халифат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американские войска будут оставаться в Ираке до того момента, пока страна не будет полностью очищена от боевиков " Исламского государства".


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