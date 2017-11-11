Армия Ирака начала операцию по освобождению города Рава

Рава это город, который расположен на левом берегу реки Евфрат на западе Ирака, на границе с Сирией. Боевики овладели поселением еще в 2014 году. На данном этапе в направлении города выступили два подразделения пехоты и силы народного ополчения. Войска Багдада уже установили контроль над всеми пограничными пунктами между Ираком и Сирией, им удалось также овладеть городом Аль-Каим.

Отдельные очаги сопротивление остаются на пограничье на западе страны. Напомним, что еще в сентябре Генштаб иракских военных анонсировал о начале наступление по ликвидации последних очагов сопротивление и попыток ИГИЛ создать мусульманский халифат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американские войска будут оставаться в Ираке до того момента, пока страна не будет полностью очищена от боевиков " Исламского государства".