Израильские военные сбили сирийский беспилотник

Согласно информации источника, прибор принадлежит сирийской армии и не имеет атакующей функции. БЛА проводил разведывательный полет около сирийско-израильского приграничья. На данный момент израильский Генштаб устанавливает связи разведывательной операции с террористическими организациями ИГИЛ и Хезболла.

Однако израильтяне так и смогли предоставить необходимые доказательства принадлежности российских разработчиков к уничтоженому беспилотнику. Израиль лишний раз подтвердил, что любая эскалация на границах ее страны будет жестко встречена со стороны Тель-Авива с помощью оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военной базе в Сирии.