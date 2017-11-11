Израильские военные сбили сирийский беспилотник

В израильском военном комитете заявили, что сбили сирийский разведывательный беспилотник российского производства. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации источника, прибор принадлежит сирийской армии и не имеет атакующей функции. БЛА проводил разведывательный полет около сирийско-израильского приграничья. На данный момент израильский Генштаб устанавливает связи разведывательной операции с террористическими организациями ИГИЛ и Хезболла.
Однако израильтяне так и смогли предоставить необходимые доказательства принадлежности российских разработчиков к уничтоженому беспилотнику. Израиль лишний раз подтвердил, что любая эскалация на границах ее страны будет жестко встречена со стороны Тель-Авива с помощью оружия.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военной базе в Сирии.