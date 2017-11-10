В Запорожской области автомобиль въехал в железобетонную опору - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как утверждают правоохранители, водитель выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на железобетонную опору, в результате чего автомобиль перевернулся.

Сейчас по указанному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 г. в нашей стране было зафиксировано примерно 117 тысяч ДТП. В данных авариях погибло 2317 человек.