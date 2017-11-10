В Запорожье кабельный вор застрял в колодце - ФОТО

На месте происшествия полицейские увидели 33-летнего мужчину, стоящего по пояс в колодце. Выбраться оттуда самостоятельно он не смог, потому что застрял.

Как объяснил подозреваемый, он снял люк и залез в колодец, чтобы срезать кабель "Укртелекома". Но срезав почти весь кабель, понял, что застрял и самостоятельно оттуда вылезти не может. Его ноги запутались в срезанном кабеле.

Инспекторы помогли ему выбраться из "ловушки" и доставили в Шевченковский районный участок полиции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Ровенской области 73-летняя пенсионерка задержала двух воров. Женщина застала незваных гостей прямо в доме. Они уже хотели бежать, но пенсионерка не растерялась и закрыла их в квартире. Сразу же вызвала полицию, а до ее приезда удерживала воров.