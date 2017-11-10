13:15 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В России на военном полигоне прогремел взрыв, два человека погибли

В Забайкальском крае на полигоне в пятницу утром, 10 ноября, прогремел взрыв.

В России на военном полигоне прогремел взрыв, два человека погибли

Тут по неизвестным причинам взорвались боеприпасы. В результате инцидента погибли двое военнослужащих.

Еще пять человек получили ранения. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, пострадавших госпитализировали, их жизни сейчас уже ничего не угрожает.

В ведомстве также рассказали, что взрыв произошел на полигоне Цугол во время очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов. Погибшими и пострадавшими являются офицеры и военнослужащие-контрактники, - отметили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 сентября 2107 года взрыв на полигоне произошел в Ленинградской области во вермя плановых учебных стрельб. Тогда в результата взрыва на полигоне погиб один военный, еще 5 были ранены. Сообщалось, что возле укрытия, в котором находилось шестеро военных РФ, взорвался выпущенный из танка снаряд.


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