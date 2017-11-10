В Одессе неизвестны забрали из машины женщины 35 тысяч гривен

Используя газовый баллончик они забрали у нее сумку с деньгами, в которой находилось 35 тысяч гривен. Как сообщает полиция Одесской области инцидент произошел в Малиновском районе.

Уже на месте происшествия полицейские установили, что двое мужчин остановили автомобиль потерпевшей и, брызнув в глаза слезоточивым веществом, забрали сумку с деньгами и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле с иностранными номерными знаками.

Для установления местонахождения автомобиля со злоумышленниками в городе и области был введен оперативный план "Перехват".

Чуть позже правоохранители сообщили, что за пределами Одессы патруль остановил автомобиль, похожий на транспорт злоумышленников. Во время осмотра транспортного средства было обнаружено, что оно оборудовано запрещенным устройством автоматической смены номерных знаков, а в салоне найдена балаклава.

Правоохранители задержали водителя и сейчас разыскивают других фигурантов разбойного нападения.

Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на территории кондитерского цеха в городе Одесса возник пожар. Пожарным удалось остановить распространение огня, а затем и полностью ликвидировать возгорание.