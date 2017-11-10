В Харькове столкнулись две маршрутки

Сообщается, что один из водителей транспорта очень резко затормозил, а водитель второго маршрутного автобуса не успел среагировать на резкое торможение и влетел в заднюю часть транспорта. В результате инцидента пострадало 11 человек, все они были госпитализированы в местную больницу, многие получили ушибы и легкие травмы, несколько человек отказались от медицинской помощи. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.

Правоохранителями решается вопрос о внесении факта аварии в Единый реестр досудебных расследований, а также конкретных обстоятельств происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове пьяный водитель врезался маршрутный автобус, пострадал водитель маршрутки.