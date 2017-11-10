13:29 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области разоблачили банду торговцев психотропами, в которую входил сотрудник ГСЧС

Банду торговцев психотропами разоблачили в Черниговской области, в которую входил сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Черниговской области разоблачили банду торговцев психотропами, в которую входил сотрудник ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Прокуратура Черниговской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области разоблачили работника управления ГСЧС, который по предварительному сговору с местным жителем сбывал психотропные вещества на территории города.

Правоохранителю и его подельнику сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте психотропного вещества, что было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В настоящее время следствие продолжается, принимаются меры с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", задержанный в Борисполе, как оказалось, три года переправлял украинок в Турцию, а также в ОАЭ. Так, в аэропорту "Борисполь" полицейские провел задержание торговца людьми, который занимался переправлением украинок в ОАЭ – ради дальнейшей их сексуальной эксплуатации.


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