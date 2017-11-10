12:40 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельное ДТП произошло на Тернопольской области

Ужасное ДТП произошло в Тернопольской области в результате ДТП в погиб человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций области.

Смертельное ДТП произошло на Тернопольской области

На месте происшествия спасатели установили, что водитель автомобиля “Renault Master”, не справившись с управлением, допустил столкновение с “ГАЗ-53”.

Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали потерпевших из автомобилей и передали их медикам.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В данное время устанавливаются все причины аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки.


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