Смертельное ДТП произошло на Тернопольской области

На месте происшествия спасатели установили, что водитель автомобиля “Renault Master”, не справившись с управлением, допустил столкновение с “ГАЗ-53”.

Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали потерпевших из автомобилей и передали их медикам.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В данное время устанавливаются все причины аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки.