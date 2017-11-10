Под Винницей поезд насмерть сбил женщину

На нем были травмы, характерные для наезда поезда. Как сообщает полиция области, инцидент произошел возле села Ковалевка Немировского района.

Около семи часов утра в отдел полиции поступило сообщение, что на железнодорожных путях лежит тело женщины. Уже на месте происшествия правоохранители установили, что погибшей является 67-летняя жительница села Кирово.

На этом отрезке железной дороги поезд ориентировочно проходил около пяти часов утра. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. В результате инцидента задержка в движении поезда составила десять минут. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.