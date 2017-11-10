07:29 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Чоп в аварии погибли три человека

В ночь на пятницу, 10 ноября, на трассе Киев-Чоп иномарка попала в аварию.

На трассе Киев-Чоп в аварии погибли три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Как сообщает оперативно-диспетчерская служба Макаровского района, трагедия произошла в селе Калиновка около трех часов ночи.

Уже на месте аварии правоохранители установили, что в ДТП попал автомобиль Škoda Octavia. В автомобиле на момент аварии находились водитель и два пассажира. Все они погибли от полученных травм. При этом погибших спасателям пришлось деблокировать из побитой машины и передать врачам.

Однако спасти их медики не смогли. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Харьковом в среду вечером, 8 ноября, произошло столкновение двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погиб один человек. Еще четверых скорая помощь увезла в больницу.


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