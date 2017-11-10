На Харьковщине горела гостиница

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно этой информации – десятого ноября ночью – в 03.58 – служба "101" получила сообщение про возгорание в гостиничном комплексе, что находится на ул. Ивана Сенченко в селе Натальино. Возгорание увидела администрация заведения – но в тот момент огонь уже вырвался сквозь крышу.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что очаг находился на чердаке отеля. К тому моменту огонь уже бушевал на площади 40 кв.м. Пожар потушили в 4:15 утра.

Как сообщал УРА-Информ, на одесском рынке "Седьмой километр" десятого ноября горели склады.