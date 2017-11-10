На Донетчине подросток упал с седьмого этажа и выжил

Такую информацию распространила пресс-служба ГСЧС страны. Согласно данным – девятого ноября служба "101" получила сведения о том, что на ул. Карла Маркса в Селидово на Донетчине из окна на седьмом этаже девятиэтажного дома выпал человек.

На месте спасатели вскоре выяснили, что пострадавший – это 15-летний подросток, который упал на крышу пристройки к магазину. Спасатели с врачами наложили на пострадавшего шины и отвезли в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Николаев в сентябре из окна выпал трехлетний ребенок. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.