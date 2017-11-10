11:51 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178681:mysnichenko

На Донетчине подросток упал с седьмого этажа и выжил

На Донетчине 15-летний подросток выжил по итогам падения с седьмого этажа. 

На Донетчине подросток упал с седьмого этажа и выжил

Такую информацию распространила пресс-служба ГСЧС страны. Согласно данным – девятого ноября служба "101" получила сведения о том, что на ул. Карла Маркса в Селидово на Донетчине из окна на седьмом этаже девятиэтажного дома выпал человек.

На месте спасатели вскоре выяснили, что пострадавший – это 15-летний подросток, который упал на крышу пристройки к магазину. Спасатели с врачами наложили на пострадавшего шины и отвезли в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Николаев в сентябре из окна выпал трехлетний ребенок. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив