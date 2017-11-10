Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до пяти

В результате обрушения многоэтажки в российском Ижевске спасатели извлекли пять тел погибших, среди них двое детей.
Об этом сообщает местное издание Izhlife.
Как сообщают в экстренных службах РФ, последние данные по количеству жертв не окончательные, под завалами еще могут находиться люди.
"Тело погибшего было обнаружено под завалами на уровне подвала, его извлекли", - говорится в сообщении.
Вместе с тем еще один человек остается пропавшим без вести. Для координации работ по ликвидации последствий обрушения в Ижевск вылетел глава МЧС рф Владимир Пучков. Он должен, в частности, проверить работу пунктов временного размещения и обсудить помощь пострадавшим.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичные правоохранители остановили авто, из которого выбросили гранату, а также самодельное взрывное устройство.