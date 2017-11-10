13:19 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье пассажиры толкали поезд, чтобы его завести - ВИДЕО

На платформе Квасы, Львовской железной дороги пассажирам пришлось толкать поезд, чтобы тот снова поехал. По всей видимости, в железнодорожного транспорта сообщением Ивано-Франковс-Рахов, вышли из строя двигатели обоих секций. 

На Закарпатье пассажиры толкали поезд, чтобы его завести - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на странице "Залізні Магістралі України" в Facebook.

"Чтобы сдвинуть поезд с места и завести двигатели, пассажиры вынуждены были толкать вагоны", — говорится в сообщении.

При этом сам автор видеоролика отметил, что все эти обычные люди, которые помогают поезду двигаться являются дешевой рабочей силой. "Дешевая рабочая сила, люди толкают поезд", - подчеркнул он.

В данный момент пока неизвестно доехал ли поезд до места назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в северной Германии с 2021 года начнут курсировать первые в мире поезда на водородных топливных элементах. 


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