В Турции задержали более 100 предполагаемых террористов ИГИЛ

В турецком городе Анкаре сотрудники правоохранительных органов задержали 111 предполагаемых террористов, которые подозреваются в сотрудничестве с группировкой "Исламское государство".
Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
Как отмечается, полицейские провели спецоперацию после выдачи ордеров на арест 245 подозреваемых в связях ИГИЛ. В ходе операции почти половина из них была задержана в общей сложности в 250 точках Анкары, расположенных в трех районах.
При этом позже стало известно, что в ходе операции были задействованы 1500 стражей порядка.
В ходе обысков были изъяты принадлежащие подозреваемым документы, в том числе на цифровых носителях информации.
Добавим, что турецкая полиция уже на протяжении нескольких недель занимается поимкой предполагаемых террористов с целью предотвращения возможных терактов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чуть больше, чем за полгода поток украинских туристов в Турцию достиг рекордного показателя в более чем 1,1 млн человек.