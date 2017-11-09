В Турции задержали более 100 предполагаемых террористов ИГИЛ

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, полицейские провели спецоперацию после выдачи ордеров на арест 245 подозреваемых в связях ИГИЛ. В ходе операции почти половина из них была задержана в общей сложности в 250 точках Анкары, расположенных в трех районах.

При этом позже стало известно, что в ходе операции были задействованы 1500 стражей порядка.

В ходе обысков были изъяты принадлежащие подозреваемым документы, в том числе на цифровых носителях информации.

Добавим, что турецкая полиция уже на протяжении нескольких недель занимается поимкой предполагаемых террористов с целью предотвращения возможных терактов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чуть больше, чем за полгода поток украинских туристов в Турцию достиг рекордного показателя в более чем 1,1 млн человек.