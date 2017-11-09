В Пакистане сорвался с моста автобус, погибли 24 человека

В результате аварии, по предварительным данным, погибли не менее 24 человека. Есть также очень много раненных. Их количеств сейчас уточняется.

Как сообщает местное издание Pakistan Today, авария произошла возле города Талагага. При этом источники в службе спасения рассказали, что автобус, в салоне которого на момент аварии находилось более 60 человек, вез людей из Тадэги Джамаата из Кохата в Раивинд. Пассажиры автобуса ехали в Лахор, чтобы принять участие в религиозной конгрегации в Рейвинде.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стали неисправные тормоза. В свою очередь главный министр Шехбаз Шариф уже выразил глубокое соболезнование родственникам и близким пострадавших и поручил администрации предоставить лучшие медицинские учреждения пострадавшим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Харьковом в среду вечером, 8 ноября, произошло столкновение двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погиб один человек. Еще четверых скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Степановка в Краснокутском районе около семи часов вечера.