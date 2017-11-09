21:32 09.11.2017 | Происшествия | Новости
100178641:Polishuk

В Колумбии сошел оползень, есть погибшие и пропавшие без вести - ВИДЕО

В юго-западном регионе Колумбии в четверг, 9 ноября, после сильных дожей сошел оползень.

В Колумбии сошел оползень, есть погибшие и пропавшие без вести - ВИДЕО

В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в городе Коринто с населением в 30 тысяч людей. Причиной трагедии стала плохая инфраструктура страны, подмытая дождями.

При этом местные жители жалуются, что предупреждение о наводнении пришло слишком поздно. В свою очередь правительство страны заявило, что более трех тысяч людей эвакуировали из близлежащего района до начала оползня.

Президент Хуан Мануэль Сантос уже побывал в Коринто и пообещал жителям помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в результате наводнения и оползня в Колумбии погибли более 300 человек. От стихии в целом пострадали более 2,8 тысяч людей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив