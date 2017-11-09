В Колумбии сошел оползень, есть погибшие и пропавшие без вести - ВИДЕО
В юго-западном регионе Колумбии в четверг, 9 ноября, после сильных дожей сошел оползень.
В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, четыре человека. Еще 18 человек считаются пропавшими без вести.
Как сообщает Reuters, инцидент произошел в городе Коринто с населением в 30 тысяч людей. Причиной трагедии стала плохая инфраструктура страны, подмытая дождями.
При этом местные жители жалуются, что предупреждение о наводнении пришло слишком поздно. В свою очередь правительство страны заявило, что более трех тысяч людей эвакуировали из близлежащего района до начала оползня.
Президент Хуан Мануэль Сантос уже побывал в Коринто и пообещал жителям помощь.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в результате наводнения и оползня в Колумбии погибли более 300 человек. От стихии в целом пострадали более 2,8 тысяч людей.