В Харькове мужчина угрожал взорвать жилой дом

В полицию вчера, восьмого ноября, в 14:53 поступило сообщение о том, что под припаркованным автомобилем житель района обнаружил неизвестное устройство, сообщает пресс-служба полиции области.

По адресу полицейские установили, что 38-летний житель дома на улице Астрономической из окна бросил сигнальную ракету, предварительно приведя ее в действие.

По словам жены, мужчина злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре шприца с жидкостью бурого цвета, около кг семян мака, три бутылки с жидкостью с характерным запахом ацетона.

Возле дома эксперты взрыво-технического управления изъяли корпус РСП 30 и обугленные металлические элементы.

В результате происшествия никто не пострадал, все находившееся вовремя были евакуированы. Указано, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Донецке дети нашли неразорвавшийся снаряд – в результате один ребенок погиб, еще двое получили ранения. Наблюдатели побывали в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом.